Москвичи показали скриншоты из приложений с данными об атмосферном давлении

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Москвичи прислали скриншоты из приложений, которые показывают погоду. По их данным, атмосферное давление в Москве уже достигло 790 миллиметров ртутного столба. Эти данные неофициальные.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.