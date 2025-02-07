07 февраля, 19:15Общество
Москвичи показали скриншоты из приложений с данными об атмосферном давлении
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Москвичи прислали скриншоты из приложений, которые показывают погоду. По их данным, атмосферное давление в Москве уже достигло 790 миллиметров ртутного столба. Эти данные неофициальные.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.