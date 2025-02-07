Нутрициолог рассказала, как выбрать полезное овсяное молоко

Нутрициолог Мария Чикина рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке овсяного молока. Например, в состав хорошего продукта должны входить только овсяная крупа или мука и вода. Также допустимо присутствие растительных масел, соли и стабилизаторов.

Кроме того, Чикина заявила, что в таком растительном молоке должен отсутствовать любой вид сахара или сахарозаменитель, а также ароматизатор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.