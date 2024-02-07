Очевидцы показали кадры, как москвичи катаются на лыжах на фоне снегопада

Несколько человек продолжили кататься на лыжах, несмотря на сильный снегопад в Москве 7 февраля. Видео с их спортивными занятиями на стадионе показали очевидцы.

Ранее сообщалось, что снегопад закончится к 04:00–07:00 четверга, 8 февраля. По данным руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, до полуночи будет идти интенсивный снег с метелями, затем снегопад начнет стихать, так как центр циклона отойдет к Нижнему Новгороду.

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