Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 13:00

Общество

Победителей стипендиальной программы АФК "Система" наградили в столице

Победителей стипендиальной программы АФК "Система" наградили в столице

Телеграм-канал "Москва 24" разыграет призы 12 февраля

"Атмосфера": -8 градусов ожидается в столице вечером 7 февраля

Синоптики спрогнозировали новую метель в Москве из-за циклона "Ольга"

В Москве зарегистрировали 7 тыс имен малышей в 2023 году

"Доктор 24": как предотвратить осложнения гриппа

"Время новых": сыр халуми

"Доктор 24": стоматолог объяснил, насколько электрическая щетка эффективнее обычной

"Моя Москва": Дарья Донцова

Высота столичных сугробов превысила 50 сантиметров

Победителей стипендиальной программы АФК "Система" наградили в Москве. Ее организовали совместно с цифровой экосистемой МТС.

Цель программы – стимулировать научную деятельность молодежи, помочь в образовании и трудоустройстве. Лучших отобрали из 35 регионов России в 16 тематических номинациях.

В рамках трехдневной программы в Москве стипендиаты не только приняли участие в образовательном интенсиве, но также познакомились с руководством крупнейших российских компаний и презентовали им собственные инновационные идеи и проекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика