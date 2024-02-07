Победителей стипендиальной программы АФК "Система" наградили в столице

Победителей стипендиальной программы АФК "Система" наградили в Москве. Ее организовали совместно с цифровой экосистемой МТС.

Цель программы – стимулировать научную деятельность молодежи, помочь в образовании и трудоустройстве. Лучших отобрали из 35 регионов России в 16 тематических номинациях.

В рамках трехдневной программы в Москве стипендиаты не только приняли участие в образовательном интенсиве, но также познакомились с руководством крупнейших российских компаний и презентовали им собственные инновационные идеи и проекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.