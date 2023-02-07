Доктор медицинских наук прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусом в РФ

В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в стране. За неделю показатели по заболеваемости выросли на 33%. Это более 60 тысяч новых случаев по стране.

При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ в России также выросла – примерно на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество заболевших на данный момент превышает миллион человек.

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, возможна ли новая волна коронавируса. Он также сообщил, защищает ли вакцина от новых штаммов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

й выздоравливают.