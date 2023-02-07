Новости часа: в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности продлили в столицы из-за гололедицы до полудня четверга, 9 февраля. Об этом заявил Гидрометцентр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил выделить два борта для поисково-спасательной бригады в зоне землетрясения. В МЧС считают, что шансы найти живых людей под завалами по-прежнему есть, однако вероятность положительного исхода уменьшается с каждым часом.

Комиссия по Сирии призвала прекратить бои в стране для облегчения доставки гуманитарной помощи в регионы, где произошло землетрясение. В понедельник, 6 февраля, там произошли мощные подземные толчки.