Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности косметики в РФ

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности косметики и парфюмерии. Россияне могут позвонить по этой линии в случае, если купленная продукция оказалась плохого качества. Линия будет работать круглосуточно до 17 февраля.

Специалисты ведомства напомнили, что при покупке особое внимание нужно уделять упаковке и маркировке, а также изучить сроки годности продукции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.