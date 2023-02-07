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Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности косметики в РФ

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности косметики в РФ

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Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности косметики и парфюмерии. Россияне могут позвонить по этой линии в случае, если купленная продукция оказалась плохого качества. Линия будет работать круглосуточно до 17 февраля.

Специалисты ведомства напомнили, что при покупке особое внимание нужно уделять упаковке и маркировке, а также изучить сроки годности продукции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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