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Общество

Доктор медицинских наук рассказал, возможна ли новая волна коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук рассказал, возможна ли новая волна коронавируса в РФ

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В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в стране. За неделю показатели по заболеваемости выросли на 33%. Известно, что в РФ за 6 февраля выявили 7 615 случаев заражения COVID-19.

Академик РАН, зампрезидента РАО, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, возможна ли новая волна коронавируса. Он поделился, могут ли заболеть новыми штаммами те люди, которые раньше переболели другим подвидом ковида.

Также профессор сообщил, защищает ли вакцина от новых штаммов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоАлина Гилева
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