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Общество

В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

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В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в стране. За неделю показатели по заболеваемости выросли на 33%.

В России за неделю зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев, в основном люди заражаются штаммом коронавируса "Омикрон". Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России также заметно выросла примерно на 11% по сравнению с предыдущей неделей.

Общее количество заболевших превысило один миллион человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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