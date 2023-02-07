В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в стране. За неделю показатели по заболеваемости выросли на 33%.

В России за неделю зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев, в основном люди заражаются штаммом коронавируса "Омикрон". Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России также заметно выросла примерно на 11% по сравнению с предыдущей неделей.

Общее количество заболевших превысило один миллион человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.