12:15Общество
В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ
В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в стране. За неделю показатели по заболеваемости выросли на 33%.
В России за неделю зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев, в основном люди заражаются штаммом коронавируса "Омикрон". Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России также заметно выросла примерно на 11% по сравнению с предыдущей неделей.
Общее количество заболевших превысило один миллион человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.