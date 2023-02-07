Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска предложили упростить в РФ

Россиянам предложили уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск по новым правилам. Такая инициатива поступила в Минтруд. По мнению ее авторов, работодателям и сотрудникам удобнее разделить 28 нерабочих дней по своему усмотрению.



В Госдуме прокомментировали инициативу и отметили, что данную тему необходимо обсудить на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и объединений работодателей.

В данный момент Трудовой кодекс позволяет делить отпуск на несколько периодов, при этом один из них должен длиться не меньше 14 дней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.