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Общество

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска предложили упростить в РФ

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска предложили упростить в РФ

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Россиянам предложили уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск по новым правилам. Такая инициатива поступила в Минтруд. По мнению ее авторов, работодателям и сотрудникам удобнее разделить 28 нерабочих дней по своему усмотрению.

В Госдуме прокомментировали инициативу и отметили, что данную тему необходимо обсудить на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и объединений работодателей.

В данный момент Трудовой кодекс позволяет делить отпуск на несколько периодов, при этом один из них должен длиться не меньше 14 дней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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