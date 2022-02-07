В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища

В Госдуме депутаты разработали поправки в уголовный кодекс, позволяющие защищать свое жилище любыми способами. Парламентарии хотят расширить допустимые пределы самообороны в тех случаях, когда преступники проникают в дом.

По статистике Верховного суда, за полгода 132 человека осудили за убийство во время самообороны, и только двое были оправданы. Еще 203 человека получили обвинительный приговор за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при самообороне. Оправдательных приговоров по этой статье не было.

Депутаты считают, что человек, который защищал семью от преступников у себя же дома, не должен за это попадать в тюрьму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.