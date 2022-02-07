Бельгия не планирует отменять большинство антиковидных ограничений

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

Бельгия не собирается вслед за соседней Данией отменять большинство антиковидных ограничений. Об этом заявили в медицинской администрации страны по вопросам борьбы с COVID-19.

По данным медицинской администрации, в бельгийских больницах в 10 раз больше пациентов в реанимации, чем в датских, поэтому последовать примеру датчан было бы неправильно. Однако в феврале в стране надеются смягчить антиковидные меры. Этого очень ждут жители Брюсселя.

Бельгия прошла пики заражений и госпитализаций. Всплеск заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон" в стране миновал в конце января. А некоторые бельгийские вирусологи говорят, что наступил "конец кризиса" и через несколько недель или месяцев большинство европейских стран смогут снять все ограничения и жить с вирусом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.