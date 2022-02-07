Москвичам рассказали, как выбрать термокружку

Термокружка входит в список самых продаваемых товаров. Изначально ее придумали для любителей туристических походов, рыбаков и охотников. Однако многие люди выбирают термокружки, потому что это удобно и экологично. Делают их из самых разных материалов – от пластика до титана.

По словам экспертов, качество изделия напрямую зависит от материала корпуса. Современные модели чаще всего делают из нержавеющей стали и пластика. По словам специалистов, последний вариант бюджетный, но недолговечный.

Какая кружка лучше всего сохранит тепло? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.