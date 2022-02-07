В Москве увеличили штат телемедицинского центра для беременных с COVID-19

В телемедицинском центре для беременных с коронавирусом увеличили количество специалистов. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи провели почти 70 тысяч консультаций. Более 1,5 тысячи пациенток направили на обследование в стационары кратковременного пребывания. Туда женщин доставляют на специальном транспорте, а затем, в зависимости от диагноза, госпитализируют или отвозят обратно домой. В этих стационарах беременные пациентки не пересекаются с другими заболевшими коронавирусом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.