В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом

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В Госдуме хотят разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом или квартиру. Как сообщило издание "Известия", законопроект уже отправили на отзыв в правительство и Верховный суд.
По словам авторов идеи, формула "Мой дом – моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве. По их мнению, недопустимо, чтобы человека сажали в тюрьму из-за того, что он пытался защитить себя и близких.
Депутаты также приводят статистику, что за шесть месяцев 2021 года по статье "Причинение вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны" были осуждены 203 человека. Оправдательных приговоров не было.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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