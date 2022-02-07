В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом

В Госдуме хотят разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом или квартиру. Как сообщило издание "Известия", законопроект уже отправили на отзыв в правительство и Верховный суд.

По словам авторов идеи, формула "Мой дом – моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве. По их мнению, недопустимо, чтобы человека сажали в тюрьму из-за того, что он пытался защитить себя и близких.

Депутаты также приводят статистику, что за шесть месяцев 2021 года по статье "Причинение вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны" были осуждены 203 человека. Оправдательных приговоров не было.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.