На северо-востоке Москвы проверили соблюдение антиковидных правил в ночных клубах

На северо-востоке Москвы ночные клубы и бары проверили на соблюдение антиковидных правил. Инспекторы обращали особое внимание на то, носят ли маски сотрудники и посетители, а также соблюдается ли социальная дистанция.

По словам главного инспектора Объединения административно-технических инспекций, были выявлены нарушения во время концерта в клубе "Урбан". Посетители заведения не соблюдали социальную дистанцию. А организаторами мероприятия не были приняты исчерпывающие меры по соблюдению санитарных мер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.