В России предложили обеззараживать овощи ионизирующим излучением

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Стерильные помидоры могут появиться на прилавках РФ. Овощи, фрукты и мясо предлагают обеззараживать с помощью специального ионизирующего излучения.
По словам авторов идеи, это убьет все вредные микроорганизмы, а товар будет дольше храниться. Авторы проекта предлагают ставить на облученных продуктах соответствующий знак. В некоторых странах Европы используют зеленый цветок в окружности.
В США ежегодно стерилизует около 100 миллионов килограммов продуктов. В России законопроект пока только обсуждают. Второе чтение запланировано на весну.
Не уничтожит ли данная процедура полезные элементы овощей? И готовы ли москвичи покупать супер чистые продукты?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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