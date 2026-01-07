В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Сегодня в городе идет снег, который, по прогнозам синоптиков, продлится несколько дней. Ожидается, что на столицу обрушится сильный снегопад и метель с порывистым ветром.

В результате непогоды сугробы значительно вырастут, что создаст сложности на дорогах. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок и пользоваться общественным транспортом.

