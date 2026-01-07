Москвичи могут записать видеопоздравления для участников спецоперации

До 11 января в Москве проходит акция по записи видеопоздравлений для участников специальной военной операции. Мероприятие организовано в рамках городского проекта "Зима в Москве".

Жители столицы стараются подарить бойцам частицу домашнего тепла и праздничного настроения, поэтому каждое послание получается по-настоящему душевным. На помощь приходят профессиональные видеооператоры, которые помогают со съемками и освещением.

