07 января, 09:30Общество
Москвичи могут записать видеопоздравления для участников спецоперации
До 11 января в Москве проходит акция по записи видеопоздравлений для участников специальной военной операции. Мероприятие организовано в рамках городского проекта "Зима в Москве".
Жители столицы стараются подарить бойцам частицу домашнего тепла и праздничного настроения, поэтому каждое послание получается по-настоящему душевным. На помощь приходят профессиональные видеооператоры, которые помогают со съемками и освещением.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.