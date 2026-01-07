Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 января, 09:30

Общество

Москвичи могут записать видеопоздравления для участников спецоперации

Москву к концу недели может существенно засыпать снегом

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым

Рождественские службы прошли в 500 храмах столицы

Владимир Путин встретил Рождество в храме в Московской области

Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Рождественские службы начались в храмах Москвы

Фейерверк запустили из окон квартиры дома в Котельниках

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда детских сухих смесей Nestle

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 января

До 11 января в Москве проходит акция по записи видеопоздравлений для участников специальной военной операции. Мероприятие организовано в рамках городского проекта "Зима в Москве".

Жители столицы стараются подарить бойцам частицу домашнего тепла и праздничного настроения, поэтому каждое послание получается по-настоящему душевным. На помощь приходят профессиональные видеооператоры, которые помогают со съемками и освещением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова

