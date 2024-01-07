Температура воздуха в Москве составит 21 градус мороза в течение 7 января

Температура воздуха в рождественское утро в Москве составила -24 градуса. В течение 7 января погода останется солнечной и холодной и составит около 21 градуса мороза. В столичном регионе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптики предупредили, что в столице в ночь на 8 января морозы окрепнут: температура опустится до минус 28 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.