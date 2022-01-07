Корреспондент Москвы 24 назвала самые интересные репортажи 2021 года

Корреспондент Москвы 24 Кристина Радченко рассказала, чем ей запомнился 2021-й год.

Девушка поработала на ММКФ, попыталась прогуляться по Москве в откровенной одежде и освещала акцию "Час Земли". Об этом – в сюжете.