В сфере ЖКХ начали действовать новые правила использования общего имущества в многоквартирных домах. Теперь любое решение, включая аренду подвалов или установку кондиционеров на фасаде, должно приниматься на общем голосовании собственников. Чтобы избежать штрафов, все протоколы необходимо оформлять через "Госуслуги".

Тем временем депутаты Госдумы взялись за безопасность газоснабжения. Сотрудникам газовой службы хотят разрешить заходить в квартиры для проверки оборудования без разрешения хозяев. Но только если собственники отказываются открывать двери. Тогда потребуется решение суда, и вопрос будут решать максимум 12 дней. Соответствующий законопроект уже рассматривает Госдума. По статистике, только за год жертвами взрывов бытового газа в России стали 73 человека, еще 187 пострадали.

Эксперты предупреждают, что горечь и соленость являются первыми признаками некачественной красной икры. Настоящий деликатес должен обладать насыщенным и приятным вкусом, без химических привкусов. Кроме того, качественная икра обладает упругостью, из-за которой она может "подпрыгивать". Ее текстура не липнет к зубам, она легко лопается и не растворяется в воде.

