Россияне перечислили приметы, которые принесут удачу в 2026 году

Россияне перечислили приметы, которые, по их мнению, помогут привлечь удачу в 2026 году. Некоторые посоветовали прыгнуть в новогоднюю ночь со стула или дивана и съесть под бой курантов записку с заветным желанием.

Многие избегают подавать на стол раков, так как считается, что их способность двигаться "хвостом назад" символизирует откат в жизни и работе. Также не рекомендуют 31 декабря пришивать пуговицы, плакать или давать деньги в долг.

