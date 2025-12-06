Форма поиска по сайту

06 декабря, 09:45

Общество

Россияне перечислили приметы, которые принесут удачу в 2026 году

Россияне перечислили приметы, которые, по их мнению, помогут привлечь удачу в 2026 году. Некоторые посоветовали прыгнуть в новогоднюю ночь со стула или дивана и съесть под бой курантов записку с заветным желанием.

Многие избегают подавать на стол раков, так как считается, что их способность двигаться "хвостом назад" символизирует откат в жизни и работе. Также не рекомендуют 31 декабря пришивать пуговицы, плакать или давать деньги в долг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецАлександра Бахтина

