Телеканал Москва 24 провел прямой телемост с Антарктидой. Школьники и студенты из Москвы разбили лагерь около аэродрома российской станции "Новолазаревская".

Рядом с аэродромом развеваются на ветру несколько флагов, в том числе российский. Сегодня участники экспедиции установили флаг Москвы 24.

Испытать себя на прочность и отправиться в антарктическую экспедицию хотели 40 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.