06 декабря, 22:00Общество
Новости часа: сугробы вырастут минимум на 15 см до конца декабря
Движение по многоуровневой развязке для съезда с МСД на Каширское шоссе планируют запустить к лету. Об этом заявил Сергей Собянин.
В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей общей практики. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
До конца декабря высота сугробов в столице увеличится как минимум на 15 сантиметров. Об этом сообщили синоптики.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.