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Новости

06 декабря, 22:00

Общество

Новости часа: сугробы вырастут минимум на 15 см до конца декабря

Новости часа: сугробы вырастут минимум на 15 см до конца декабря

"Безопасный город": москвичам рассказали об отряде "Центроспас"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Московский нефтеперерабатывающий завод и Музей Москвы провели цикл совместных лекций

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"Атмосфера": до -18 градусов ожидается в столице в ночь на 7 декабря

Движение по многоуровневой развязке для съезда с МСД на Каширское шоссе планируют запустить к лету. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей общей практики. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

До конца декабря высота сугробов в столице увеличится как минимум на 15 сантиметров. Об этом сообщили синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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