"Актуальный репортаж": москвичам рассказали, как узаконить перепланировку без штрафов

В столице действует мораторий на административные штрафы при легализации самовольно сделанной перепланировки. Это значит, что москвичи могут узаконить перепланировку помещения без штрафов, но только до 31 декабря.

В каких случаях документальные вопросы уладят быстро? Что можно менять в конструкции квартиры? Как быть, если нужно продать недвижимость с несогласованным ремонтом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.