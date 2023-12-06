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06 декабря, 13:45

Общество

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали, как узаконить перепланировку без штрафов

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали, как узаконить перепланировку без штрафов

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В столице действует мораторий на административные штрафы при легализации самовольно сделанной перепланировки. Это значит, что москвичи могут узаконить перепланировку помещения без штрафов, но только до 31 декабря.

В каких случаях документальные вопросы уладят быстро? Что можно менять в конструкции квартиры? Как быть, если нужно продать недвижимость с несогласованным ремонтом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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