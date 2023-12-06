Аномальное похолодание ожидается в столице 6 декабря. Первые морозы с температурой минус 20 градусов уже ударили в Подмосковье. Известно, что самым холодным местом стал Клин. В ночь на 6 декабря там столбики термометров показали минус 22 градуса.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура в столичном регионе будет ниже климатической нормы в среднем на 10 градусов. Морозы ожидаются в диапазоне от 16 до 23 градусов.

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