Дополнительные пункты обогрева для бездомных открыли в Москве из-за морозов

Из-за морозов в Москве открыли дополнительные пункты обогрева для бездомных. Они расположены у Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Теперь в столице действуют 14 таких точек. Они рассчитаны на 700 человек. Пункты обогрева расположены на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации.

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