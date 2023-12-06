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06 декабря, 10:15

Общество

Дополнительные пункты обогрева для бездомных открыли в Москве из-за морозов

Дополнительные пункты обогрева для бездомных открыли в Москве из-за морозов

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Из-за морозов в Москве открыли дополнительные пункты обогрева для бездомных. Они расположены у Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Теперь в столице действуют 14 таких точек. Они рассчитаны на 700 человек. Пункты обогрева расположены на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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