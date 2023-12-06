Акция "День без турникетов" начнется в столице 7 декабря

7 декабря в Москве стартует акция "День без турникетов". В проекте участвует более 200 площадок.

Москвичи смогут увидеть работу технологического бизнеса, промышленных предприятий, гостиниц, издательств и многого другого. Например, можно посетить крупный завод, который выпускает ювелирные часы, и проследить путь изделий от переплавки драгоценных слитков до упаковки готовой продукции.

Акция продлится до 9 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.