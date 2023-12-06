До 12 градусов мороза ожидается в столице 6 декабря

До минус 12 градусов ожидается в столице 6 декабря. Кроме того, синоптики обещают туман и ухудшение видимости до 200 метров до 09:00.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Предупреждение продлится до 23:00 8 декабря. В Гидрометцентре сообщили, что с 5 по 9 декабря в Москве и Московской области прогнозируется аномально холодная погода с температурой на 7–14 градусов ниже нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.