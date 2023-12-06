Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 07:15

Общество

До 12 градусов мороза ожидается в столице 6 декабря

До 12 градусов мороза ожидается в столице 6 декабря

"Москлекторий": Артем Ковалев – об эмоциях

Новости часа: московских водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана

Малышка-панда из Московского зоопарка начала активно ползать

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о керамической посуде

Новости часа: оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Ежегодная конференция "Импульс Т1" прошла в Москве

"Безопасный город": количество пожаров может увеличиться перед Новым годом

"Безопасный город": жилищники начали отключать "неплательщикам" канализацию

Служба доставки "Яндекса" рассказала о безопасном процессе доставки заказов

До минус 12 градусов ожидается в столице 6 декабря. Кроме того, синоптики обещают туман и ухудшение видимости до 200 метров до 09:00.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Предупреждение продлится до 23:00 8 декабря. В Гидрометцентре сообщили, что с 5 по 9 декабря в Москве и Московской области прогнозируется аномально холодная погода с температурой на 7–14 градусов ниже нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика