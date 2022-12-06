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Новости

06 декабря, 18:15

Общество

Ученые центра им Гамалеи рассказали о вакцине от свиного гриппа

Ученые центра им Гамалеи рассказали о вакцине от свиного гриппа

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В Москве зафиксировали повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей 7–14 лет. Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что самое эффективное средство профилактики – это вакцинация. Специалисты центра имени Гамалеи разрабатывают вакцину от разных штаммов гриппа. Ученые рассказали о том, как вакцина будет работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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