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Новости

06 декабря, 17:30

Общество

В институте им Гамалеи рассказали, какие вирусы сейчас активны в РФ

В институте им Гамалеи рассказали, какие вирусы сейчас активны в РФ

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Специалист института Гамалеи рассказала о росте заболеваемости свиным гриппом

Свиной грипп обнаружили уже в 74 российских регионах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране выросла на 23,3% с 1 декабря. Также известно, что прививку от гриппа в этом сезоне сделали почти половина россиян.

Заведующая лабораторией института Гамалеи Елена Бурцева прокомментировала текущую ситуацию с ростом числа заболевших. Она рассказала, какие еще вирусы активны в этом сезоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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