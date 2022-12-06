В институте им Гамалеи рассказали, какие вирусы сейчас активны в РФ

Свиной грипп обнаружили уже в 74 российских регионах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране выросла на 23,3% с 1 декабря. Также известно, что прививку от гриппа в этом сезоне сделали почти половина россиян.

Заведующая лабораторией института Гамалеи Елена Бурцева прокомментировала текущую ситуацию с ростом числа заболевших. Она рассказала, какие еще вирусы активны в этом сезоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.