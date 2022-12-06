06 декабря, 22:15Общество
Синоптики рассказали, когда аномальные снегопады обрушатся на Москву
На Москву надвигаются мощные снегопады. В связи с этим в столице и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Уже к четвергу, 8 декабря, морозная и ясная погода сменится на пасмурную с сильными осадками и ветром. По прогнозам синоптиков, 9 декабря выпадет 40% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 12 сантиметров.
Также синоптики фиксируют в Москве рекордное атмосферное давление. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.