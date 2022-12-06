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Общество

Иммунолог прокомментировал ситуацию с ростом заболеваемости свиным гриппом

Иммунолог прокомментировал ситуацию с ростом заболеваемости свиным гриппом

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Свиной грипп обнаружили уже в 74 российских регионах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране выросла на 23,3% с 1 декабря. Также известно, что прививку от гриппа в этом сезоне сделали почти половина россиян.

Иммунолог Николай Крючков прокомментировал, с чем связан высокий рост заболеваемости. Также он рассказал, нужна ли на данный момент вакцинация от гриппа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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