Спецназовцы Росгвардии навестили воспитанников Луганского детского дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства: военные пообщались с ребятами и передали им подарки. Это комплекты теплой одежды, постельные принадлежности и сладости.

Дети в свою очередь тепло встретили гостей и прочли бойцам стихи. Гуманитарная акция Росгвардии проходит при поддержке местных властей и населения ЛНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.