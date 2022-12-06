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Общество

Спецназовцы Росгвардии навестили воспитанников Луганского детского дома

Спецназовцы Росгвардии навестили воспитанников Луганского детского дома

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Спецназовцы Росгвардии навестили воспитанников Луганского детского дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства: военные пообщались с ребятами и передали им подарки. Это комплекты теплой одежды, постельные принадлежности и сладости.

Дети в свою очередь тепло встретили гостей и прочли бойцам стихи. Гуманитарная акция Росгвардии проходит при поддержке местных властей и населения ЛНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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