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Общество

Жительница Москвы показала, как нарядила свою елку к Новому году

Жительница Москвы показала, как нарядила свою елку к Новому году

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Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" показывает, как телезрители нарядили праздничные деревья. Своей наряженной елкой поделилась столичная жительница Юлия.

Она рассказала, что раньше в ее семье покупали живую пихту, а в 2021 году решили взять искусственную елочку. Выбрали российскую и остались очень довольны. Елочные игрушки Юлия покупает каждый год, чтобы собрать коллекцию для будущих внуков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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