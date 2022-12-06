Жительница Москвы показала, как нарядила свою елку к Новому году

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" показывает, как телезрители нарядили праздничные деревья. Своей наряженной елкой поделилась столичная жительница Юлия.

Она рассказала, что раньше в ее семье покупали живую пихту, а в 2021 году решили взять искусственную елочку. Выбрали российскую и остались очень довольны. Елочные игрушки Юлия покупает каждый год, чтобы собрать коллекцию для будущих внуков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.