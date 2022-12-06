13:45Общество
Жительница Москвы показала, как нарядила свою елку к Новому году
Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" показывает, как телезрители нарядили праздничные деревья. Своей наряженной елкой поделилась столичная жительница Юлия.
Она рассказала, что раньше в ее семье покупали живую пихту, а в 2021 году решили взять искусственную елочку. Выбрали российскую и остались очень довольны. Елочные игрушки Юлия покупает каждый год, чтобы собрать коллекцию для будущих внуков.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.