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Общество

До 40% месячной нормы снега выпадет в столице 9 декабря – синоптики

До 40% месячной нормы снега выпадет в столице 9 декабря – синоптики

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На Москву надвигаются небывалые снегопады. В столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Уже к четвергу, 8 декабря, морозная и ясная погода сменится на пасмурную с сильными осадками и ветром. По прогнозам синоптиков, 9 декабря выпадет 40% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 12 сантиметров.

Также синоптики фиксируют в Москве рекордное атмосферное давление. Так, 6 декабря в городе оно составляет 754 миллиметра ртутного столба. А температурный фон на пять градусов ниже климатической нормы, ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24

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