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Общество

Акция по сбору гуманитарной помощи и новогодних подарков для детей стартовала в Москве

Акция по сбору гуманитарной помощи и новогодних подарков для детей стартовала в Москве

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В Москве стартовала акция по сбору гуманитарной помощи и новогодних подарков для детей, проживающих на новых территориях. В рамках акции можно также передать подарки военным, которые находятся в зоне СВО. На месте сбора все подарки принимают и осматривают волонтеры.

Всего откроют более 70 пунктов сбора. Они уже работают в Парке Горького и "Сокольниках", а также на "Ходынском поле". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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