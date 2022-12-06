Акция по сбору гуманитарной помощи и новогодних подарков для детей стартовала в Москве

В Москве стартовала акция по сбору гуманитарной помощи и новогодних подарков для детей, проживающих на новых территориях. В рамках акции можно также передать подарки военным, которые находятся в зоне СВО. На месте сбора все подарки принимают и осматривают волонтеры.

Всего откроют более 70 пунктов сбора. Они уже работают в Парке Горького и "Сокольниках", а также на "Ходынском поле". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.