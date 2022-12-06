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Общество

Синоптики рассказали, когда на Москву обрушатся аномальные снегопады

Синоптики рассказали, когда на Москву обрушатся аномальные снегопады

Синоптики рассказали о погоде в столице на этой неделе

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На Москву надвигаются небывалые снегопады. В столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Уже к четвергу, 8 декабря, морозная и ясная погода сменится на пасмурную с сильными осадками и ветром. По прогнозам синоптиков, 9 декабря выпадет 40% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 12 сантиметров.

Также синоптики фиксируют в Москве рекордное атмосферное давление. Так, 6 декабря в городе оно составляет 754 миллиметра ртутного столба. А температурный фон на пять градусов ниже климатической нормы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24

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