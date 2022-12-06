Роспотребнадзор зафиксировал новые случаи заражения свиным гриппом в России

Роспотребнадзор зафиксировал новые случаи заражения свиным гриппом в Москве, Санкт Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других крупных городах страны. Резкий скачок эпидемпорога в среднем составил 20%. Во избежание дальнейшего роста эпидемии, медики рекомендуют делать прививки от гриппа.

Тем временем в институте Гамалеи разработали новую вакцину от различных штаммов, которая будет действовать как минимум три года. В данный момент препарат находится на второй стадии исследования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.