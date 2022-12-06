Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Общество

Роспотребнадзор зафиксировал новые случаи заражения свиным гриппом в России

Роспотребнадзор зафиксировал новые случаи заражения свиным гриппом в России

"Утро": москвичам рассказали о погоде 6 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 6 декабря

"Утро": атмосферное давление в пятницу в Москве составит 754 мм ртутного столба

Эксперты рассказали, как выбрать микроволновку

Собянин рассказал о присвоении знака "Волонтер Москвы" 30 горожанам

Пассажиры "Доброго автобуса" смогут бесплатно посещать экскурсии в "Лужниках"

"Утро": 8 градусов мороза ожидается в столице 6 декабря

Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

Порядка 30 горожан стали обладателями знака отличия "Волонтер Москвы"

Роспотребнадзор зафиксировал новые случаи заражения свиным гриппом в Москве, Санкт Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других крупных городах страны. Резкий скачок эпидемпорога в среднем составил 20%. Во избежание дальнейшего роста эпидемии, медики рекомендуют делать прививки от гриппа.

Тем временем в институте Гамалеи разработали новую вакцину от различных штаммов, которая будет действовать как минимум три года. В данный момент препарат находится на второй стадии исследования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществомедицинавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика