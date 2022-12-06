Пассажиры "Доброго автобуса" смогут бесплатно посещать экскурсии в "Лужниках"

Пассажиры соцпроекта "Добрый автобус" теперь могут бесплатно посещать экскурсии на Большой спортивной арене. Транспортный комплекс Москвы и спорткомплекс "Лужники" подписали соглашение в рамках данного проекта.

Участники – москвичи старшего возраста – побывали в пресс-центре, где организовываются встречи со знаменитыми спортсменами, в раздевалках и тренировочных комнатах, где проходит подготовка к матчам. Они увидели, как устроен вип-сектор и смогли сфотографироваться на фоне футбольного поля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.