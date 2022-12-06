Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

В Госдуме напомнили о доходах россиян, которые работают на удаленке из-за рубежа. Так, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил ограничения для уехавших из России граждан.

Власти могут ограничить схемы, которые позволяют уехавшим из страны россиянам работать из-за рубежа и получать деньги в российских компаниях. По словам Клишаса, законодатели могут принять меры, которые сделают пребывание уехавших после начала мобилизации граждан за границей менее комфортным.

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