Москвичам рассказали, как столица готовится к сильному снегопаду

Мощный снегопад обрушится на Москву ночью 7 декабря. Вторник может стать самым снежным за последние 72 года. В городе также прогнозируется сильный ветер и гололедица.

О том, как готовится столица к непогоде, – в эфире телеканала Москва 24.

