Прилетевших из ЮАР россиян разместили в обсерваторе в Сергиевом Посаде

Все туристы, которые недавно прибыли из ЮАР, сейчас находятся в обсерваторе в Сергиевом Посаде. Там они должны находиться две недели под присмотром врачей и регулярно сдавать ПЦР-тесты.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.