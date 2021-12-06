Балканский циклон придет в Москву к вечеру 6 декабря

Балканский циклон придет в Москву к вечеру понедельника, 6 декабря. В столице ожидается сильный снегопад.

Кроме того, на текущей неделе синоптики обещают 20-сантиметровые сугробы.

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