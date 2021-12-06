Прилетевших из ЮАР россиян посадили в обсерватор в Сергиевом Посаде. Уточняется, что новый штамм коронавируса ищут в анализах девяти пассажиров самолета, прилетевшего из Африки.

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