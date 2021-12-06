До зимнего солнцестояния осталось 15 дней. В понедельник, 6 декабря, жителей столицы ждет всего 7 часов 16 минут света. Солнце взошло в 08:43, а в 15:59 уже будет закат.

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