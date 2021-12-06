В Москве выявлено 3 134 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3 134 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб. Выздоровели за сутки еще 2 753 человека.

В Московской области вирус подтвердился еще у 2 215 человек. Выписали 2 048 пациентов.

Всего в России на сегодняшний день 32 136 новых случаев коронавируса. Бессимптомников – 8%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – это Калмыкия, Алтай и Москва.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже 266 миллионов человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.