Россиян предложили штрафовать за недопуск газовиков в квартиры

В России людей, которые не хотят пропускать в дом газовщиков, собираются штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица, за такое же нарушение могут лишиться суммы до полумиллиона рублей. Пока готовится соответствующий законопроект.

Специалисты говорят, что газовую инфраструктуру регулярно нужно проверять, чтобы избежать опасных случаев. При этом проверять трубы на улице бессмысленно, если не сделать тоже самое в квартирах. Сейчас россияне безнаказанно могут не пустить газовиков к себе домой.

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