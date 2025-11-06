Активные москвичи высадили кустарники на северо-западе столицы

Активные москвичи высадили кустарники в сквере у театра танца "Гжель". Это завершающий этап акции "Цветы Москвы". Несколько дней работами занимались специалисты, 6 ноября к ним присоединились горожане.

Растения были частью летнего городского декора на локациях фестиваля "Сады и цветы" и теперь получили новую жизнь. Благодаря акции более 25 тысяч цветов украсили культурные центры, детские сады, библиотеки и другие общественные пространства.

